В Башкирии открыли новый ледовый дворец

В Октябрьском открыли новый ледовый дворец. В торжественной церемонии принял участие и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Первый символический вброс шайбы дал старт турниру между детскими и любительскими командами.

Дворец с искусственным льдом вместимостью 800 зрителей будет использоваться для занятий хоккеем, фигурным катанием, для массового катания на коньках. Там планируют проводить соревнования не только муниципального, но и всероссийского уровня.