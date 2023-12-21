В Башкирии открыли новый ледовый дворец

В Октябрьском открыли новый ледовый дворец. В торжественной церемонии принял участие и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Первый символический вброс шайбы дал старт турниру между детскими и любительскими командами.
Дворец с искусственным льдом вместимостью 800 зрителей будет использоваться для занятий хоккеем, фигурным катанием, для массового катания на коньках. Там планируют проводить соревнования не только муниципального, но и всероссийского уровня.
Президент федерации хоккея России подарил музею нового ледового дворца хоккейный свитер под номером 20, в котором он играл за сборную СССР и завоевывал золотые олимпийские медали. Помимо ледовой площадки, в трёхэтажном здании нового спортивного сооружения расположились зал хореографии, тренажерная и кардиозал, что позволяет организовывать тренировочный процесс по многим видам спорта.