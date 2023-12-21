В Башкирии бойцам ЧВК «Вагнер» вручили удостоверения ветеранов боевых действий

В Башкортостане удостоверения ветеранов боевых действий получили бойцы ЧВК «Вагнер». Документ впервые в республике выдается этой категории бойцов. Теперь они считаются полноправными участниками СВО и могут пройти реабилитацию, необходимое лечение и получить положенные льготы и выплаты.
Удостоверения воинам вручила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане Гульнур Кульсарина. В ближайшее время документ ветерана СВО получат 450 бывших сотрудников ЧВК «Вагнер» из разных регионов страны.