В Башкирии бойцам ЧВК «Вагнер» вручили удостоверения ветеранов боевых действий

В Башкортостане удостоверения ветеранов боевых действий получили бойцы ЧВК «Вагнер». Документ впервые в республике выдается этой категории бойцов. Теперь они считаются полноправными участниками СВО и могут пройти реабилитацию, необходимое лечение и получить положенные льготы и выплаты.