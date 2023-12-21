В Уфе в клинике БГМУ проводят имплантации искусственного левого желудочка сердца

В клинике БГМУ в этом году провели шесть имплантаций искусственного левого желудочка сердца. Каждый из пациентов получил возможность жить. После операции они месяц проходили реабилитацию и теперь возвращаются к привычной жизни.

Выражение «сердцу не прикажешь» здесь утрачивает смысл. Азамат Шарафиев теперь может сам выставлять необходимые параметры работы органа. Пациент страдал от сердечной недостаточности. Выходом стала имплантация искусственного левого желудочка.

Насос желудочка забирает кровь и в обход сердца доставляет ее в аорту. Это способ улучшить циркуляцию крови по всему телу. Пациент может вести привычный образ жизни, но соблюдая правила: принимать медикаменты и следить за зарядом аппарата. Имплантация искусственного левого желудочка как альтернатива пересадки сердца.