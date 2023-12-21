В Уфе прошла ёлка для детей участников спецоперации

Новогодний праздник для детей военнослужащих. В республике продолжается реализация мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В Ленинском районе Уфы прошли утренники для детей, чьи отцы сейчас выполняют свой боевой долг в зоне проведения СВО.

Более 200 ребят посетили новогоднюю елку в ГКЗ «Башкортостан», где смогли принять участие в мастер-классах, повеселиться и посмотреть представление с героями. Помимо незабываемых радостных эмоций, юные гости получили подарки со сладкими угощениями.

На мероприятие пришли не только дети с мамами, но и папы, вернувшиеся домой в краткосрочный отпуск. Некоторым из них удастся встретить Новый год с семьей. У бойца с позывным «Губер» двое детей, в зоне СВО служит с начала боевых действий.