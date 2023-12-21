В Башкирии вступил в силу закон о помощи инвалидам боевых действий

В Башкортостане вступил в силу закон об оказании бесплатной бытовой помощи инвалидам боевых действий. От уборки дома, стирки и проведения гигиенических процедур до приготовления пищи и отправки писем. Такая поддержка необходима людям, которые из-за травмы, заболевания или инвалидности не могут самостоятельно справляться с этими задачами.