В Уфе проходит III Международная школа фольклориста

Необходимо поднять престиж фольклористики. Об этом заявили исследователи в Уфе, во время работы III Международной школы фольклориста. Она проходит в рамках Дней эпоса «Урал-Батыр». Организаторами выступили факультет башкирской филологии и Научно-исследовательский центр башкирского фольклора БГПУ.

Участники обсудили новые методы исследования и способы собирания народного творчества. Участие приняли студенты, магистранты, аспиранты, а также исследователи научных междисциплинарных направлений, в том числе профессоры из Казахстана и Турции. Они отметили, что фольклористов в мире стало намного меньше.