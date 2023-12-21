В Башкирии бывшую сотрудницу миграционной службы осудили за взятки

По информации Следкома республики, в период с 2018 по 2020 годы женщина от двух знакомых получила сумму денег за фиктивную регистрацию иностранных граждан в Кармаскалинском районе. Общая сумма взяток составила 147 тысяч рублей.

В квартире и на работе у обвиняемой прошли обыски и были получены доказательства ее причастности к уголовному делу. Женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком на 3 года и запретом занимать должности на госслужбе в течение 2 лет.