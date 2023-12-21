Владислав Третьяк принял участие в открытии ледового дворца в Башкирии

В Октябрьском открыли новый ледовый дворец на 800 посадочных мест. Это позволит ещё активнее развивать хоккей и фигурное катание на западе республики. Напомним, строительство началось осенью 2018 года. Финансирование было неритмичным, поэтому строительство растянулось во времени. В 2022 году к Главе Башкортостана обратились жители Октябрьского с просьбой достроить в городе ледовый дворец. И вот спустя год спортивный объект принял своих первых посетителей. Участие в торжественной церемонии принял и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Помимо этого, в Октябрьском сегодня состоялась закладка камня под строительство ещё одного спортивного объекта.

Первый символический вброс дал старт турниру между детскими и любительскими командами. У центра площадки – легенда советского спорта, президент Федерации хоккея России. Владислав Третьяк приехал в Октябрьский разделить радость юных спортсменов и жителей города. Здесь сегодня открылся первый крытый ледовый дворец. Теперь у воспитанников местной хоккейной школы есть свой лёд.

Дворец вместимостью на 800 зрителей с искусственным льдом будет использоваться для занятий хоккеем, фигурным катанием, а также для массового катания на коньках. Здесь планируют проводить соревнования не только муниципального, но и всероссийского уровня.

Недавно в Санкт-Петербурге открылась «СКА Арена». Она стала самым большим стадионом не только в России, но и в мире. Ледовый дворец в Туймазах по масштабам, конечно, намного меньше, но именно такие небольшие площадки дают путёвку в жизнь будущим Овечкиным, Малкиным и другим звёздам, подчеркнул легенда советского хоккея Владислав Третьяк.

Владислав Третьяк подарил музею нового ледового дворца хоккейный свитер под номером 20, в котором он играл за сборную СССР и завоёвывал золотые олимпийские медали. В торжественной церемонии открытия участие принимал и заместитель министра спорта России Одес Байсултанов. В своём выступлении он выразил особую благодарность главе республики Радию Хабирову за поддержку спорта в регионе.

Башкирия на самом деле по многим аспектам является лидером. Те регионы, которые по каким-то направлениям отстают, должны брать положительный пример с Башкирии. Радий Фаритович очень многое делает для такого динамичного развития спорта. Одес Байсултанов, заместитель министра спорта России