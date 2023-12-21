Спасатели Уфы проводят рейды среди любителей зимней рыбалки

Уфимские рыбаки испытывают на прочность судьбу, лёд и терпение спасателей. Сотрудники спецслужбы организовали рейд на специальной аэролодке. С начала сезона уже провели 350 таких выездов, проинформировали почти 1500 человек.

У этой «болезни» могут быть печальные последствия. Только с 1 ноября в Башкортостане утонули шесть рыбаков, в том числе семейная пара в Иглинском районе. Порой рыболовы не осознают всю опасность ситуации. К примеру, за последние дни температура поднялась от -35 до 0 в среднем по региону. Конечно, это отразилось на прочности льда. Поэтому спасатели вновь отправились в рейд.

Бывалые рыбаки знают правила поведения зимой на водоеме. Поэтому в одиночку стараются не оставаться. Здесь, где Уфимка сливается с Белой, собралась целая толпа. Согреваются чаем из термоса, а не горячительными напитками. И это важно, чтобы трезво оценивать ситуацию, помнить, как нужно действовать в критические моменты.