Башкирия представила Неделю промышленности на выставке «Россия» в Москве

Собрать истребитель или изготовить ёлочную игрушку могут гости на стенде Башкортостана на Международной выставке-форуме «Россия», которая продолжается в Москве. Так началась Неделя промышленности.
На стенде представлены макеты, производимая в регионе техника:буровая установка, троллейбус, вибрационный источник сейсмических сигналов. Желающие могут попробовать себя в сварке, сборке или разборке центробежного насосного агрегата. Для гостей подготовлена викторина на знание истории России и промышленности Башкортостана.
Вопросы касались тем нефти, газа, башкирских предприятий. Розыгрыш состоял из отборочного тура, а также финала, где встретились семь победителей первого этапа. Главный приз – телевизор – достался гостю из Владимира.