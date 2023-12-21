Башкирия представила Неделю промышленности на выставке «Россия» в Москве

Собрать истребитель или изготовить ёлочную игрушку могут гости на стенде Башкортостана на Международной выставке-форуме «Россия», которая продолжается в Москве. Так началась Неделя промышленности.

На стенде представлены макеты, производимая в регионе техника:буровая установка, троллейбус, вибрационный источник сейсмических сигналов. Желающие могут попробовать себя в сварке, сборке или разборке центробежного насосного агрегата. Для гостей подготовлена викторина на знание истории России и промышленности Башкортостана.