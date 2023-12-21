В Уфе открылся первый ледовый городок

Он расположился в парке «Кашкадан». Художники создали целый ансамбль скульптур, посвященный предстоящему юбилею столицы. Семь статуй и три горки возвели рядом с эстрадной сценой, на которой для юных жителей Сипайлово выступили аниматоры.
Любимые герои собрались на одной сцене, чтобы устроить детям настоящий праздник. Повод долгожданный: открытие в парке «Кашкадан» ледового городка. Поэтому десятки юных уфимцев и их родители никак не могли пропустить торжество.
В этом году в парке разместились лабиринт, ледяные скульптуры и три горки. Правда, пока прокатиться можно не на всех. Все дело в технике безопасности из-за внезапной оттепели. Но художники, создавшие городок, уверяют: самим статуям ничего не грозит. За их состоянием будут пристально следить. Ледяные фигуры символизируют всё, с чем связан наступающий 2024 год. Это Год семьи в России и юбилей башкирской столицы.
Для Уфы ледовый городок в Сипайлово стал первым. Тем временем по республике уже прошло несколько предновогодних мероприятий. На днях праздник отметили в городе Дюртюли. Дети и взрослые завели хоровод со Снеговиком и получили поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. А уже на этой неделе все праздничные точки откроются и в столице региона.
С сегодняшнего дня все посетители парка «Кашкадан» смогут бесплатно полюбоваться ледяными скульптурами, пройтись по лабиринтам и скатиться с горки. А уже со 2 января и до конца новогодних праздников для взрослых и детей здесь организуют концертную программу. Начало в 14:00.