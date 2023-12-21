В Уфе прошла открытая тренировка по джиу-джитсу и грэпплингу для детей-сирот

В школе Джеффа Монсона по джиу-джитсу и грэпплингу состоялась открытая тренировка для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мероприятие было проведено совместно с благотворительным фондом «Время нужных дел». На тренировку к Джеффу Монсону пришли более 20 ребят, воспитывающихся в приёмных семьях Уфы, а также выпускники организаций для детей-сирот и замещающих семей.

Родилась идея – тренировки, открытый мастер-класс для детей-сирот, важно уделить им личное внимание и где-то направить их на правильный путь, тем более когда с тобой общаются спортсмены такого уровня.

Амир Абзалов, представитель благотворительного фонда «Время нужных дел»

Мы неделю назад с ним разговаривали, чтобы посотрудничать в  благих делах, он тоже много кому помогает, тем более мы, борцы, друг друга понимаем с полуслова.

Дмитрий Балянов, руководитель благотворительного фонда «Время нужных дел»

Джефф Монсон провел для участников встречи разминку, а также показал различные упражнения и приёмы борьбы, самые базовые для джиу-джитсу и грэпплинга. После тренировки ребята пообщались с известным спортсменом, задали ему много вопросов. В ближайшее время руководители фонда хотят организовать тренировку для детей участников СВО. Тренерами станут звёзды башкирского и мирового дзюдо, борьбы на поясах и бокса.

Фото №1 - В Уфе прошла открытая тренировка по джиу-джитсу и грэпплингу для детей-сирот

Я показал им базовые приёмы, даже лучшие борцы в мире начинают свою тренировку так. Я ещё в Америке на протяжении шести лет работал с детьми с проблемами, знаю, в какой помощи они нуждаются и что полезного я могу для них сделать.

Джефф Монсон, вице-президент федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан, депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
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