В Уфе прошла открытая тренировка по джиу-джитсу и грэпплингу для детей-сирот

Я показал им базовые приёмы, даже лучшие борцы в мире начинают свою тренировку так. Я ещё в Америке на протяжении шести лет работал с детьми с проблемами, знаю, в какой помощи они нуждаются и что полезного я могу для них сделать.

Джефф Монсон, вице-президент федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан, депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан