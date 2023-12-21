В Уфе прошла открытая тренировка по джиу-джитсу и грэпплингу для детей-сирот

В школе Джеффа Монсона по джиу-джитсу и грэпплингу состоялась открытая тренировка для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мероприятие было проведено совместно с благотворительным фондом «Время нужных дел». На тренировку к Джеффу Монсону пришли более 20 ребят, воспитывающихся в приёмных семьях Уфы, а также выпускники организаций для детей-сирот и замещающих семей.
Джефф Монсон провел для участников встречи разминку, а также показал различные упражнения и приёмы борьбы, самые базовые для джиу-джитсу и грэпплинга. После тренировки ребята пообщались с известным спортсменом, задали ему много вопросов. В ближайшее время руководители фонда хотят организовать тренировку для детей участников СВО. Тренерами станут звёзды башкирского и мирового дзюдо, борьбы на поясах и бокса.