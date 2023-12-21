В Уфе проходит профилактическая акция «Болея, не болей»

В Уфе на матчах «Салавата Юлаева» проходит профилактическая акция «Болея, не болей». Она стартовала ещё в начале года при поддержке хоккейного клуба. Здесь можно измерить внутриглазное давление, артериальное давление, сдать уникальный экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию.

Неожиданно, я первый раз это увидел, хотя хожу на хоккей достаточно часто. Приятно, что есть такая возможность быстро без очереди, вежливо, культурно, а главное – получить хороший результат, я доволен.

Профилактическая акция будет и дальше проходить на пятом секторе «Уфа-Арены». За 12 месяцев уголок здоровья на домашних матчах посетили несколько тысяч человек со всей республики. 214 человек по показаниям записались на дообследование через приложение «К врачу», а 167 человек прошли экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Также в следующем году подобные акции планируют проводить на футбольных матчах.