В Уфе прошли Дни молодежной политики

Такие площадки нужны в первую очередь для того, чтобы молодёжь и специалисты отрасли могли в своих сообществах встретиться, обсудить все актуальные вопросы, те тренды, куда мы все вместе движемся. Это хорошая коллаборация тех, кто работает с молодёжью и самой молодёжи.

Яна Гайдук, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по молодёжной политике