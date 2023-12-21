В Уфе прошли Дни молодежной политики

Программа мероприятия проходила в течение трёх дней. Провели форум психологов сферы молодёжной политики, заседание Школы специалистов медиасферы, а также определили победители всероссийских конкурсов молодёжных проектов.

Сегодня на встрече, которая называлась «Равноправный диалог», ребята пообщались с первым заместителем премьер-министра Правительства Башкортостана Азатом Бадрановым, вернувшимся в кратковременный отпуск из зоны проведения СВО. Юноши и девушки задавали интересующие их вопросы. Подведены также итоги конкурса среди молодых семей республики, который проводился в рамках Дней молодежной политики. Одним из победителей стала семья из Учалинского района.

Такие площадки нужны в первую очередь для того, чтобы молодёжь и специалисты отрасли могли в своих сообществах встретиться, обсудить все актуальные вопросы, те тренды, куда мы все вместе движемся. Это хорошая коллаборация тех, кто работает с молодёжью и самой молодёжи.  

Яна Гайдук, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по молодёжной политике
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