В Уфе наградили лучших юных экологов

Более 200 ребят со всей России стали участниками молодежной научно-практической конференции «Росток». Им предстояло создать исследовательские работы в 20 номинациях. Дети смогли попробовать себя в роли фермеров, диетологов, проектировщиков и технологов. В первом этапе конкурса они создавали авторские проекты, а во втором уже защищали свои работы перед жюри.

Конференция «Росток» проводится в Уфе уже восьмой год подряд. Её победители получают право принять участие в финале Балтийского научно-инженерного конкурса в Санкт-Петербурге. Тех, кому не удалось завоевать первое место, также наградили дипломами и памятными подарками. Вне зависимости от результата для всех детей участие в конкурсе даёт бесценный опыт и навыки, которые могут пригодиться во взрослой жизни.