В Уфе состоялась премьера спектакля «Капкан любви»

В Уфимском татарском государственном театре «Нур» состоялась премьера спектакля «Капкан любви». Зрители увидели комедию, поставленную по пьесе Зульфата Хакима «Аферист». Спектакль посвящен теме любви.
Главный герой – похититель женских сердец, любитель интрижек – решает покончить с прошлым. Но неожиданно ловелас попадает в сети своей интриги и сам влюбляется. Последняя игра в авантюрно-детективную аферу кардинально меняет жизнь неисправимого романтика.
Режиссер постановки – заслуженный артист Башкортостана Ильдар Валеев. Актерский состав тоже именитый и хорошо знаком театральному зрителю. В спектакле, признаются артисты, каждый нашел для себя свою мораль. А зрители увидели в истории поучительные моменты.