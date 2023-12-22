В Уфе состоялась премьера спектакля «Капкан любви»

Режиссер постановки – заслуженный артист Башкортостана Ильдар Валеев. Актерский состав тоже именитый и хорошо знаком театральному зрителю. В спектакле, признаются артисты, каждый нашел для себя свою мораль. А зрители увидели в истории поучительные моменты.