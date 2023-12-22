В Сибае появилась на свет восьмая двойня в этом году

Отмечается, что счастливые родители уже воспитываются 12-летнего сына и 7-летню дочку. О том, что в семье появятся ещё два ребёнка, супруги узнали уже на первом УЗИ. Сначала ожидалось, что на свет появятся мальчик и девочка, но на втором УЗИ подтвердилось, что у семьи будут ещё две дочки.