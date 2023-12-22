В центре реабилитации животных в Уфе появился лисёнок

В Уфе в центре реабилитации животных «Пин и Пуф» появился новый постоялец. Ветеринарам принесли маленького лисёнка.

Оказалось, в Бирском районе местные жители страдали от набегов лисы. Лесная гостья подрала кур. Тогда сельчане убили лису. Её щенята оказались слишком маленькими, чтобы самостоятельно кормиться. Они поползли к людям, но тоже были убиты.