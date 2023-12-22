В Уфе оштрафован владелец автобусного маршрута №235

Ответственное лицо привлечено к административной ответственности по статье «изменение расписания движения на маршруте без уведомления органа местного самоуправления в сфере организации транспортного обслуживания населения» в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, предприниматель должен устранить выявленные нарушения.