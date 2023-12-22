Разведчик из Башкирии отстаивает освобожденные территории Донбасса

О защитнике возвращённых российских земель – бойце СВО с позывным «Ангел» – рассказал корреспондент издания «Путь Октября» Александр Корицкий.

Фото №1 - Разведчик из Башкирии отстаивает освобожденные территории Донбасса

Мужчина отправился на передовую осенью прошлого года. За свой счет купил амуницию и пришел в военкомат. Ранее он служил в военной разведке, участвовал во второй чеченской кампании. Демобилизовался с должности заместителя командира взвода.  

Сейчас в его подчинении семеро солдат: он – старший группы разведчиков. Они сражаются на границе Луганской Народной Республики и Харьковской области Украины.

В одном из боестолкновений «Ангел» получил ранение. За храбрость и воинскую доблесть при выполнении боевых задач награжден медалью «За отвагу». Всего наш земляк удостоен уже пяти наград.

Когда берём в плен бойцов ВСУ, то они почти все производят впечатление потерянных людей, не понимают, зачем воюют, что хотят. Среди пленных штурмовиков – сплошь иностранцы. Много поляков, нередко попадаются африканцы. Они, конечно, мотивированные боевики, но мотив этот – лишь деньги. Настоящих фанатиков, бандеровцев, готовых умирать за идею – единицы. Местное население в целом поддерживает нас, но нужно приложить немало усилий, особенно среди молодёжи, чтобы укрепить их патриотизм. Десятилетия независимости так называемой Украины не прошли даром. Прозападные киевские СМИ годами оболванивали жителей бывшего Союза. Сейчас идёт процесс оздоровления. Мы помогли Донбассу восстановить почти все прежние памятники советской поры, прежде всего, посвящённые героям Великой Отечественной войны.

Боец СВО, позывной «Ангел»

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.

Фото: Александр Корицкий

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