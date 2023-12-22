Разведчик из Башкирии отстаивает освобожденные территории Донбасса

О защитнике возвращённых российских земель – бойце СВО с позывным «Ангел» – рассказал корреспондент издания «Путь Октября» Александр Корицкий.
Мужчина отправился на передовую осенью прошлого года. За свой счет купил амуницию и пришел в военкомат. Ранее он служил в военной разведке, участвовал во второй чеченской кампании. Демобилизовался с должности заместителя командира взвода.
Сейчас в его подчинении семеро солдат: он – старший группы разведчиков. Они сражаются на границе Луганской Народной Республики и Харьковской области Украины.
В одном из боестолкновений «Ангел» получил ранение. За храбрость и воинскую доблесть при выполнении боевых задач награжден медалью «За отвагу». Всего наш земляк удостоен уже пяти наград.
Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.
Фото: Александр Корицкий