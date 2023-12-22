Когда берём в плен бойцов ВСУ, то они почти все производят впечатление потерянных людей, не понимают, зачем воюют, что хотят. Среди пленных штурмовиков – сплошь иностранцы. Много поляков, нередко попадаются африканцы. Они, конечно, мотивированные боевики, но мотив этот – лишь деньги. Настоящих фанатиков, бандеровцев, готовых умирать за идею – единицы. Местное население в целом поддерживает нас, но нужно приложить немало усилий, особенно среди молодёжи, чтобы укрепить их патриотизм. Десятилетия независимости так называемой Украины не прошли даром. Прозападные киевские СМИ годами оболванивали жителей бывшего Союза. Сейчас идёт процесс оздоровления. Мы помогли Донбассу восстановить почти все прежние памятники советской поры, прежде всего, посвящённые героям Великой Отечественной войны.

Боец СВО, позывной «Ангел»