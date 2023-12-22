В Балтачевском районе Башкирии открылась новая дорога

Объект, соединяющий село Кузеево с районным центром, построен по многочисленным просьбам местных жителей. Власти не оставили без внимания вопрос, который задали сельчане Главе Башкортостана во время прямой линии. Дорогу с асфальтобетонным покрытием построили по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Башкортостана».
Звуки автомобильной сигнализации означают приход радостного события. Этот день жители села Кузеево ждали много лет. Деревню с остальной частью района соединяет одна всего дорога, и та в плачевном состоянии. Не дождавшись ремонта, многие переехали с малой родины.
О необходимости строительства дороги кузеевцы заявили в 2021 году во время прямой линии с Главой Башкортостана. Решение вопроса заняло два года. Из республиканской казны выделили 184 миллиона рублей. Привлекли и инвесторов, которые создали новые рабочие места в сельскохозяйственной организации.
Обычный зимний день для местных жителей стал праздником. На улицу вышли не только кузеевцы, но и жители всего сельсовета. Они накрыли стол и подготовили творческие номера.
Почти 4,5 км новой дороги позволили значительно сократить путь до райцентра. Это лишь первый этап строительства. Впереди – открытие моста через реку Танып, который позволит быстро добираться до других населенных пунктов на любом транспорте.