В Балтачевском районе Башкирии открылась новая дорога

Объект, соединяющий село Кузеево с районным центром, построен по многочисленным просьбам местных жителей. Власти не оставили без внимания вопрос, который задали сельчане Главе Башкортостана во время прямой линии. Дорогу с асфальтобетонным покрытием построили по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Башкортостана».

Звуки автомобильной сигнализации означают приход радостного события. Этот день жители села Кузеево ждали много лет. Деревню с остальной частью района соединяет одна всего дорога, и та в плачевном состоянии. Не дождавшись ремонта, многие переехали с малой родины.

Ходили и пешком, и на лошадях ездили. Как могли, так и добирались. В весеннюю пору мы переправлялись через Быстрый Танып на лодках резиновых. Выезжали на тракторах, на внедорожниках. Татьяна Герасимова, жительница села Кузеево

О необходимости строительства дороги кузеевцы заявили в 2021 году во время прямой линии с Главой Башкортостана. Решение вопроса заняло два года. Из республиканской казны выделили 184 миллиона рублей. Привлекли и инвесторов, которые создали новые рабочие места в сельскохозяйственной организации.

Благодаря главе республики, благодаря главе района эта работа выполнена и выполнена в срок, с надлежащим качеством. Как говорят, дорога – это жизнь. И данная дорога позволит населенным пунктам в дальнейшем развиваться. Василий Ивлев, директор проектного института «Башкирдортранспроект»

Обычный зимний день для местных жителей стал праздником. На улицу вышли не только кузеевцы, но и жители всего сельсовета. Они накрыли стол и подготовили творческие номера.

Здесь многонациональный народ живет, в деревне Кузеево. Они сплоченные, всегда они друг друга поддерживают, я их сильно уважаю. Ильдар Хаматов, глава Шавьядинского сельсовета