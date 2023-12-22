В Аургазинском районе Башкирии реализовали более 110 проектов в рамках ППМИ

Более 110 проектов удалось реализовать в Аургазинском районе благодаря программе поддержки местных инициатив. Чаще всего жители обращались с просьбой помочь в ремонте школы или клуба. Так удалось обновить около 50 учреждений. Следом по важности для жителей района идет закупка техники для сельских поселений.

Также важное место в жизни местных жителей занимает сохранение памяти предков. Удалось отремонтировать шесть обелисков и привести в порядок 20 кладбищ. ППМИ помогает реализовать инициативы жителей, объединяя финансы республиканского и местного бюджетов, средства жителей и спонсоров. Все сельские поселения Аургазинского района в этом году планируют принять участие.