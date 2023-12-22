Борцы из Башкирии завоевали награды на турнире «Кубок Автодора – 2023»

С медалями домой. Борцы греко-римского стиля отличились на всероссийском турнире в Казани «Кубок Автодора – 2023». В течение трех дней за медали боролись спортсмены из 10 регионов страны. Соревнования проходили как в личном зачете, так и в командном. Сборная нашей республики завоевала четыре награды разных достоинств.

2023 для борцов греко-римского стиля был богат на соревнования. В начале года спортсмены показали успешный результат на чемпионате России. А в конце – на кубке страны. Два крупных старта принимала столица нашей республики. Но, помимо этих турниров, наши спортсмены приняли участие еще во многих всероссийских мероприятиях.

На соревнованиях надежды возлагают на целый ряд спортсменов. К примеру, Саид-Хусейн Бакаев и Адлан Амриев уже зарекомендовали себя после побед на российских стартах. На соревнованиях в Казани им удалось оправдать доверие наставника. Надежды и пожелания тренера борцы учли.

Соперники неплохие были. Вот Бакаев выиграл в полуфинале у Дарипова – чемпиона России. Схватки хорошие, достойные были команды Москвы, Московской области, Владимир – 10 команд было. Рамиль Сираев, старший тренер сборной Республики Башкортостан по греко-римской борьбе

Первые два дня проходили личные встречи, затем командные в формате «стенка на стенку». Несмотря на огромный багаж опыта и побед, Адлан Амриев продолжает добиваться новых целей. Из-за травмы он пропустил несколько месяцев в этом году. Но на турнире в Казани в своей весовой категории Адлану не нашлось равных. Он вновь стал победителем, одолев соперника из Владимира.

Выделил бы встречу – четвертая встреча. Парень неплохой из Владимира. Там без ошибки отборолся, а с другими так... Что-то новое для себя пробовал. Адлан Амриев, победитель всероссийского турнира по греко-римской борьбе

В формате «стенка на стенку» спортсмены из Башкортостана встретились с представителями Москвы. Нашим борцам удалось занять второе место, уступив со счетом 3:7.

Саиду-Хусейну Бакаеву на соревнованиях в Казани пришлось непросто. Последние старты у спортсмена были в сентябре. К тому же перерыв из-за травмы у борца продолжался около двух месяцев. На стартах в Казани спортсмен выступал в новой, олимпийской весовой категории – 67 килограммов. Всего Саид-Хусейн провел три встречи. В финале спортсмен уступил сопернику из Мордовии.

У меня был перерыв около двух месяцев. Я не занимался вообще. Так, одна тренировка в день. И я втягиваюсь, месяц только прошел. Вот такой турнир это был, такой разгоночный перед Россией. Я считаю, нормально. Мог бы лучше, конечно, в финале отбороться, но получилось так. Саид-Хусейн Бакаев, серебряный призер всероссийского турнира по греко-римской борьбе