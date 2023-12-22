Борцы из Башкирии завоевали награды на турнире «Кубок Автодора – 2023»

С медалями домой. Борцы греко-римского стиля отличились на всероссийском турнире в Казани «Кубок Автодора – 2023». В течение трех дней за медали боролись спортсмены из 10 регионов страны. Соревнования проходили как в личном зачете, так и в командном. Сборная нашей республики завоевала четыре награды разных достоинств.
2023 для борцов греко-римского стиля был богат на соревнования. В начале года спортсмены показали успешный результат на чемпионате России. А в конце – на кубке страны. Два крупных старта принимала столица нашей республики. Но, помимо этих турниров, наши спортсмены приняли участие еще во многих всероссийских мероприятиях.
На соревнованиях надежды возлагают на целый ряд спортсменов. К примеру, Саид-Хусейн Бакаев и Адлан Амриев уже зарекомендовали себя после побед на российских стартах. На соревнованиях в Казани им удалось оправдать доверие наставника. Надежды и пожелания тренера борцы учли.
Первые два дня проходили личные встречи, затем командные в формате «стенка на стенку». Несмотря на огромный багаж опыта и побед, Адлан Амриев продолжает добиваться новых целей. Из-за травмы он пропустил несколько месяцев в этом году. Но на турнире в Казани в своей весовой категории Адлану не нашлось равных. Он вновь стал победителем, одолев соперника из Владимира.
В формате «стенка на стенку» спортсмены из Башкортостана встретились с представителями Москвы. Нашим борцам удалось занять второе место, уступив со счетом 3:7.
Саиду-Хусейну Бакаеву на соревнованиях в Казани пришлось непросто. Последние старты у спортсмена были в сентябре. К тому же перерыв из-за травмы у борца продолжался около двух месяцев. На стартах в Казани спортсмен выступал в новой, олимпийской весовой категории – 67 килограммов. Всего Саид-Хусейн провел три встречи. В финале спортсмен уступил сопернику из Мордовии.
В следующем году всероссийский турнир «Кубок Автодора» планируют провести в столице нашей республики. А пока башкирским спортсменам о выходных думать не приходится. Борцы уже отправились на турнир в Нижний Тагил. А в середине января они выступят на чемпионате России в городе Наро-Фоминск.