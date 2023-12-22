Глава Башкирии посетил предприятия мебельного кластера в Туймазах

Каждый из производителей получил тот или иной вид помощи. Руководители предприятий благодарят за широкий набор мер господдержки. Мы привыкли думать, что хорошую мебель делают где-то в Белоруссии или в Подмосковье. А сегодня республиканские фабрики изготавливают очень качественную продукцию, которую, кстати, покупают и Белоруссия, и Подмосковье.

Радий Хабиров, Глава Башкирии