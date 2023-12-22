Глава Башкирии посетил предприятия мебельного кластера в Туймазах

Сегодня, 22 декабря, состоялась рабочая поездка Главы Башкирии на предприятия мебельного кластера в Туймазинском районе.

Фото №1 - Глава Башкирии посетил предприятия мебельного кластера в Туймазах

Сам кластер был создан в 2022 году на базе туймазинской фабрики «Корона». Были объединены производители мягкой мебели, фурнитуры и комплектующих.

Один из участников кластера – компания «Велес», которая располагается в Туймазах и специализируется на изготовлении из отечественного сырья корпусной мебели для дома и офиса. Радий Хабиров осмотрел площадку предприятия и ознакомился с проектами развития производства.

Директор компании Руслан Салахов рассказал, что в перечень выпускаемой продукции входят спальные гарнитуры, гостиные, прихожие, шкафы, столы, тумбы и другая мебель. С момента основания в 2001 году «Велес» достиг больших объёмов производства и вышел на федеральный рынок. Кроме того, продукцию отправляют заказчикам из Казахстана.

В 2023 году при поддержке Фонда развития промышленности республики на предприятии приступили к реализации инвестпроекта по строительству складского помещения площадью 1,5 тысячи кв. м. Суммарный объём вложений с учётом стоимости оборудования – 100 млн рублей. По состоянию на декабрь 2023 года проект находится на завершающей стадии реализации.

Глава Башкортостана осмотрел цех производства мебели и посетил фирменный салон-магазин «Велес», где представлена большая часть ассортимента производимой продукции.

Руководитель региона высоко оценил уровень производства и конкурентоспособность выпускаемых изделий.

Современное предприятие, новое оборудование, энтузиазм молодого коллектива и, конечно, качественная продукция. Благодаря этим составляющим «Велес» сегодня активно завоёвывает новые рынки. Важно, что при этом наши мебельщики не стоят на месте, а продолжают развиваться.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
Фото №2 - Глава Башкирии посетил предприятия мебельного кластера в Туймазах

В Туймазах Глава Башкортостана Радий Хабиров также посетил фабрику «Апогей». Она работает с 1999 года и производит диваны, кровати, кресла.

На предприятии в 17 цехах трудятся 250 специалистов. Ежемесячно они выпускают более 3 тысяч комплектов мягкой мебели, которые приобретают потребители в регионах России и странах СНГ. Представительства фабрики работают в Москве, Казани, Челябинске, в Санкт-Петербурге и Республике Крым.

Генеральный директор компании «Апогей» Айназ Хасанов сообщил, что в рамках мебельного кластера реализуют проект по расширению номенклатуры выпускаемой мебели и повышению автоматизации производства. Фонд развития промышленности Башкортостана оказал поддержку этой инициативе в виде льготного займа. В результате на предприятии планируют выпускать в месяц до 3,5 тысячи комплектов мягкой мебели.

Глава республики ознакомился с основными этапами производства – изготовлением металлокаркасов, раскройкой, набивкой и пошивом сборкой готовой мебели. Руководитель региона отметил, что благодаря республиканской поддержке участники кластера значительно повысили свою конкурентоспособность.

Каждый из производителей получил тот или иной вид помощи. Руководители предприятий благодарят за широкий набор мер господдержки. Мы привыкли думать, что хорошую мебель делают где-то в Белоруссии или в Подмосковье. А сегодня республиканские фабрики изготавливают очень качественную продукцию, которую, кстати, покупают и Белоруссия, и Подмосковье.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
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