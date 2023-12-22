Глава Башкирии посетил предприятия мебельного кластера в Туймазах

Сегодня, 22 декабря, состоялась рабочая поездка Главы Башкирии на предприятия мебельного кластера в Туймазинском районе.
Сам кластер был создан в 2022 году на базе туймазинской фабрики «Корона». Были объединены производители мягкой мебели, фурнитуры и комплектующих.
Один из участников кластера – компания «Велес», которая располагается в Туймазах и специализируется на изготовлении из отечественного сырья корпусной мебели для дома и офиса. Радий Хабиров осмотрел площадку предприятия и ознакомился с проектами развития производства.
Директор компании Руслан Салахов рассказал, что в перечень выпускаемой продукции входят спальные гарнитуры, гостиные, прихожие, шкафы, столы, тумбы и другая мебель. С момента основания в 2001 году «Велес» достиг больших объёмов производства и вышел на федеральный рынок. Кроме того, продукцию отправляют заказчикам из Казахстана.
В 2023 году при поддержке Фонда развития промышленности республики на предприятии приступили к реализации инвестпроекта по строительству складского помещения площадью 1,5 тысячи кв. м. Суммарный объём вложений с учётом стоимости оборудования – 100 млн рублей. По состоянию на декабрь 2023 года проект находится на завершающей стадии реализации.
Глава Башкортостана осмотрел цех производства мебели и посетил фирменный салон-магазин «Велес», где представлена большая часть ассортимента производимой продукции.
Руководитель региона высоко оценил уровень производства и конкурентоспособность выпускаемых изделий.
В Туймазах Глава Башкортостана Радий Хабиров также посетил фабрику «Апогей». Она работает с 1999 года и производит диваны, кровати, кресла.
На предприятии в 17 цехах трудятся 250 специалистов. Ежемесячно они выпускают более 3 тысяч комплектов мягкой мебели, которые приобретают потребители в регионах России и странах СНГ. Представительства фабрики работают в Москве, Казани, Челябинске, в Санкт-Петербурге и Республике Крым.
Генеральный директор компании «Апогей» Айназ Хасанов сообщил, что в рамках мебельного кластера реализуют проект по расширению номенклатуры выпускаемой мебели и повышению автоматизации производства. Фонд развития промышленности Башкортостана оказал поддержку этой инициативе в виде льготного займа. В результате на предприятии планируют выпускать в месяц до 3,5 тысячи комплектов мягкой мебели.
Глава республики ознакомился с основными этапами производства – изготовлением металлокаркасов, раскройкой, набивкой и пошивом сборкой готовой мебели. Руководитель региона отметил, что благодаря республиканской поддержке участники кластера значительно повысили свою конкурентоспособность.