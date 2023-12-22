В Уфе наконец открыли проезд по Зининскому путепроводу

Сегодня, 22 декабря, в Уфе запустили движение на Зининском путепроводе. Для передвижения транспорта доступы все четыре полосы: по две в каждую сторону.

Отметим, открытие долгожданного объекта откладывалось несколько раз. В прошлые выходные прочность путепровода испытали с помощью большегрузов.

Теперь облегчено движение для жителей сразу нескольких населенных пунктов: Зинино, Нагаево, Акбердино, Карамалы, Шипово, Блохино, Охлебинино. До открытия объекта на действующем железнодорожном переезде скапливались большие пробки.

Длина путепровода – 106 метров, он состоит из четырех опор и 36 балок пролетного строения. Общая протяженность основной дороги – 1850 метров.