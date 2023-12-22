Из Башкирии в Палестину вылетел гуманитарный груз

На данный момент на складе единого республиканского логистического центра остаются ещё 40 тонн гуманитарного груза. Но хотелось бы напомнить тем, кто готов оказать помощь палестинскому народу, что доставка груза до места назначения требует значительных усилий и затрат. Поэтому открыт специальный отдельный целевой расчётный счёт. Подчеркну, что счёт создан специально для сбора средств, направляемых на оказание помощи мирным жителям Палестины. Надеюсь, что гуманитарная миссия будет продолжаться.

Азат Фаттахов, председатель совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе РБ