Из Башкирии в Палестину вылетел гуманитарный груз

21 декабря гуманитарный груз из Башкирии в Палестину прибыл на территорию аэродрома «Жуковский». Вся собранная помощь и из других регионов будет направлена специальным бортом МЧС России в Египет.
Председатель совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкирии Азат Фаттахов выразил благодарность духовенству, волонтёрам, которые принимали участие в складировании и погрузке, специалистам госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, сотрудникам МЧС России по Башкирии и работникам предприятия «Башсельхозтехника», на территории которого размещается единый республиканский логистический центр.