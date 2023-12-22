Из Башкирии в Палестину вылетел гуманитарный груз

21 декабря гуманитарный груз из Башкирии в Палестину прибыл на территорию аэродрома «Жуковский». Вся собранная помощь и из других регионов будет направлена специальным бортом МЧС России в Египет.

Фото №1 - Из Башкирии в Палестину вылетел гуманитарный груз

Председатель совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкирии Азат Фаттахов выразил благодарность духовенству, волонтёрам, которые принимали участие в складировании и погрузке, специалистам госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, сотрудникам МЧС России по Башкирии и работникам предприятия «Башсельхозтехника», на территории которого размещается единый республиканский логистический центр.

На данный момент на складе единого республиканского логистического центра остаются ещё 40 тонн гуманитарного груза. Но хотелось бы напомнить тем, кто готов оказать помощь палестинскому народу, что доставка груза до места назначения требует значительных усилий и затрат. Поэтому открыт специальный отдельный целевой расчётный счёт. Подчеркну, что счёт создан специально для сбора средств, направляемых на оказание помощи мирным жителям Палестины. Надеюсь, что гуманитарная миссия будет продолжаться.

Азат Фаттахов,  председатель совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе РБ 
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ