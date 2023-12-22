В Башкирии задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске

В Татышлинском районе Башкирии задержали подозреваемого, который находился в федеральном розыске, информирует пресс-служба МВД по региону.
В полицию обратился 32-летний местный житель с заявлением о краже техники. Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого – жителя Орловской области, 1981 года рождения.
По предварительной версии, после кражи в Орловской области злоумышленник сбежал и прятался на территории Башкирии. Здесь он тоже совершил аналогичное преступление: проник в дом и украл музыкальную колонку и телевизор. Часть похищенного мужчина успел продать.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.
Фото: МВД по РБ