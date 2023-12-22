Поезд «Орлан» из Уфы продлили до Оренбурга

Уфа и Оренбург будут связаны городскими электричками. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Башкирии.
Вторая пара поездов «Южного экспресса» Уфа–Кумертау с использованием рельсового автобуса «Орлан» будет доезжать до Оренбурга с 29 декабря.
Маршрут следования поезда №7447/7448 Уфа–Кумертау продляется до станции Оренбург по следующему расписанию: Уфа (отпр.16:05) – Кумертау (приб. 20:27, отпр. 20:28) – Оренбург (приб. 22:42). Поезда будут курсировать ежедневно.
С 30 декабря пригородный поезд №7453/7454 Кумертау–Уфа назначает маршрут от станции Оренбург по следующему расписанию: №7452/7451/7453/7454 Оренбург (отпр. 05:18) – Кумертау (приб. 07:34, отпр.07:35) – Уфа (приб. 11:55).
В пути следования предусмотрены остановки: Правая Белая, Дема, Карламан, Стерлитамак, Ашкадар, 158 км, Салават, Зирган, 194 км, Мелеуз, Кумертау, Ермолаево, Мурапталово, 24 км.