В городе Башкирии зафиксировали превышение загрязняющих веществ

Роспотребнадзор Башкирии предоставил результаты исследования воздуха в Стерлитамаке. Анализы показали превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе.
21 декабря ведомство получило более 20 обращений на неприятный запах и загазованность. С 22:00 того же дня сотрудник теротдела Управления и филиала Центра гигиены в городе оперативно взяли пробы атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон промышленных предприятий Стерлитамака и Салавата.
В воздухе Стерлитамака зафиксировали превышение загрязняющих веществ до 2,2 предельно допустимых концентраций. Сейчас устанавливаются источники загрязнения.