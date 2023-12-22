В городе Башкирии зафиксировали превышение загрязняющих веществ

Роспотребнадзор Башкирии предоставил результаты исследования воздуха в Стерлитамаке. Анализы показали превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе.

Фото №1 - В городе Башкирии зафиксировали превышение загрязняющих веществ

21 декабря ведомство получило более 20 обращений на неприятный запах и загазованность. С 22:00 того же дня сотрудник теротдела Управления и филиала Центра гигиены в городе оперативно взяли пробы атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон промышленных предприятий Стерлитамака и Салавата.

В воздухе Стерлитамака зафиксировали превышение загрязняющих веществ до 2,2 предельно допустимых концентраций. Сейчас устанавливаются источники загрязнения.

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