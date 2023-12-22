В городе Башкирии зафиксировали превышение загрязняющих веществ

21 декабря ведомство получило более 20 обращений на неприятный запах и загазованность. С 22:00 того же дня сотрудник теротдела Управления и филиала Центра гигиены в городе оперативно взяли пробы атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон промышленных предприятий Стерлитамака и Салавата.