В Башкирии за 2023 год мошенники обманули жителей на 2,5 млрд рублей

В этом году мошенники обманули жителей республики на 2,5 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился в два раза. Отмечают рост числа случаев хищения денежных средств с банковских счетов. Об этом было сказано на заседании рабочей группы по борьбе с киберпреступностью.