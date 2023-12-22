В Башкирии за 2023 год мошенники обманули жителей на 2,5 млрд рублей

В этом году мошенники обманули жителей республики на 2,5 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился в два раза. Отмечают рост числа случаев хищения денежных средств с банковских счетов. Об этом было сказано на заседании рабочей группы по борьбе с киберпреступностью.
Зарегистрировано более 8,5 тыс. мошенничеств с использованием информационно-коммуникационных технологий. По сравнению с прошлым годом их количество возросло примерно на треть. Поставлена задача активизировать меры профилактики населения и усилить законодательный контроль.