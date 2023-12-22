В Башкирии могут появиться новые предприятия от «КАМАЗ»

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин отметил, что концерн готов создавать новые предприятия в Башкортостане. В числе предложений – расширение мощностей и модернизация «БелЗАНа», а также открытие на базе завода в Белебее индустриального парка.