В Башкирии могут появиться новые предприятия от «КАМАЗ»

Сегодня, 22 декабря, Глава Башкирии совершил рабочую поездку в Туймазинский район. Радий Хабиров и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин провели расширенную встречу с руководителями предприятий.
Так, участники собрания обсудили вопросы развития дочерних предприятий автомобильного концерна – ПАО «НефАЗ», ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и АО «БелЗАН», расположенных в Нефтекамске, Туймазах и Белебее.
Руководители предприятий доложили об основных производственных показателях, реализации инвестиционных проектов, а также о планах на 2024 год.
Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин отметил, что концерн готов создавать новые предприятия в Башкортостане. В числе предложений – расширение мощностей и модернизация «БелЗАНа», а также открытие на базе завода в Белебее индустриального парка.
Для кадрового обеспечения новых проектов необходимо развитие профессионального образования по подготовке рабочих специальностей. Радий Хабиров поручил региональному минобрнауки рассмотреть вопрос увеличения числа бюджетных мест в колледжах по специальностям, востребованным на предприятиях «КАМАЗа».
Также участники встречи обсудили сроки строительства транспортной развязки, соединяющей две части Туймазов, планы по возведению в городе арендного жилья для сотрудников концерна, а также закуп электробусов для Уфы.
В завершение встречи Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил орден Дружбы народов первому заместителю генерального директора — исполнительному директору ПАО «КАМАЗ» Владимиру Курганову.