В Уфе сотрудница банка предотвратила мошенничество на 2 млн рублей

63-летний мужчина обратился в офис финансовой организации с намерением снять наличные. Сотрудница банка, заметив волнение клиента, уточнила, для чего ему понадобилась столь крупная сумма. Уфимец пояснил, что деньги необходимы ему для личных нужд.

Ещё раньше мужчина уже оформил кредит на сумму 2 млн рублей в другом офисе банка, но там почему-то их не снял. Девушка объяснила горожанину, что его обманывают мошенники, убедила отменить все операции, вернуть деньги на кредитный счёт и обратиться в органы внутренних дел. Возбуждено уголовное дело. А полицейские поблагодарили сотрудницу банка Юлию Петрову за бдительность.