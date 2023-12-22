В Уфе в Башкирском лицее № 136 проходит творческий конкурс среди учеников

Уроки с новогодним настроением. В Башкирском лицее № 136 имени М. Искужина проходит ежегодный конкурс на лучшее праздничное оформление учебных кабинетов. В творческом соревновании принимают участие все классы. В оформлении помогают и родители.

Зайчики, снеговики, и, конечно же, драконы, символы наступающего года, украшают стены и окна 3 «А» класса Башкирского лицея №136. Всё сделано своими руками. Лепту внесли и родители. Творческий конкурс на лучшее новогоднее оформление учебных кабинетов здесь проводят ежегодно.

В классах постарше оформление не такое сказочное, как в начальных. Но и здесь все снежинки и новогодние персонажи сделаны своими руками. Кое-что подсмотрели у младших лицеистов.