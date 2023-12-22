В Аскино официально после ремонта открыли Башкирский сельскохозяйственный профессиональный колледж

Сам капитальный ремонт был начат в начале октября прошлого года в рамках модернизации многопрофильного образования. Проведен в четырех корпусах: учебном, общежитиях, столовой. На капитальный ремонт колледжа было выделено около 70 млн руб. В перечь работ вошли — облицовка зданий с утеплением и металлическими панелями, внутренняя отделка стен, замена полов, освещения, окон, ремонт входной группы, водопровода, санитарного узла, и ряд других.