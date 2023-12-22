В Аскино официально после ремонта открыли Башкирский сельскохозяйственный профессиональный колледж

Радость события с коллективом колледжа и студентами разделили Динис Юсупов, глава администрации района, Инесса Косолапова, заместитель министра образования и науки, Кашшаф Ямалетдинов, депутат Госсобрания – Курултая республики.
Перед посещением корпусов колледжа, почетные гости возложили цветы к Аллее Славы и мемориальной доске участнику СВО, затем ознакомились с результатом проведенного капитального ремонта, материально-техническим оснащением.
В рамках мероприятия состоялся круглый стол. На нем обсудили перспективы развития среднего профессионального образования. Вручили Благодарственные письма администрации района руководителям организаций, оказавших поддержку в проведении ремонта. Кашшаф Сайфитович, в свою очередь, в знак благодарности за успешное прохождение производственной практики отметил семерых студентов денежным вознаграждением.
Напомним, учебный процесс для студентов в колледже начался еще в сентябре, параллельно доделывали последние штрихи, завозили и устанавливали новую мебель и оборудование.
Сам капитальный ремонт был начат в начале октября прошлого года в рамках модернизации многопрофильного образования. Проведен в четырех корпусах: учебном, общежитиях, столовой. На капитальный ремонт колледжа было выделено около 70 млн руб. В перечь работ вошли — облицовка зданий с утеплением и металлическими панелями, внутренняя отделка стен, замена полов, освещения, окон, ремонт входной группы, водопровода, санитарного узла, и ряд других.
В марте текущего года образовательное учреждение в рамках рабочей поездки в Аскинский район посетил Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. По итогам поездки он сделал поручение о выделении дополнительного финансирования на благоустройство прилегающей к колледжу территории. Работы выполнены в течение летнего периода.
— Проведение работ по капитальному ремонту стало возможно благодаря поддержке Радия Фаритовича Хабирова, Главы Республики Башкортостан, Правительства Республики Башкортостан, Министерства образования и науки республики, — отметил Динис Радисович. — Наш колледж востребован для нас и прилегающих территорий. Он ежегодно набирает обороты. Здесь обучаются грамотные специалисты, по многим востребованным направлениям. У нас налажено сетевое взаимодействие с многими организациями района. Колледжу желаю успеха, дальнейшего развития, не сбавлять обороты и обучать первоклассных специалистов.
Наша справка:
ГБПОУ Башкирский сельскохозяйственный профессиональный колледж одно из старейших учебных заведений северных территорий Республики Башкортостан по подготовке рабочих кадров в сфере сельского хозяйства. Создан в 1934 г. С октября 2014 года имеет статус колледжа. За годы функционирования ГБПОУ БСХПК инженерно-педагогическим коллективом было подготовлено более 45 тысяч молодых специалистов.
В 2023-2024 годах в колледже и филиале с. Караидель обучаются более 380 студентов. Реализуются программы среднего профессионального образования по пяти основным направлениям и девяти дополнительным.