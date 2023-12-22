ФАПы и производственные площадки: Радий Хабиров посетил Туймазинский район

Более 20 тыс. квадратных метров площадей для ведения бизнеса. Сегодня в Туймазах состоялось открытие нового промышленного технопарка «Мастер». Участие в торжественной церемонии принял глава республики. Там же в Туймазах Радий Хабиров ознакомился с развитием первого мебельного кластера на западе Башкортостана и посетил ряд других объектов Туймазинского района.

Из плиты ЛДСП размерами 2,75 на 1,83 метра по заданным размерам распиливают детали будущей мебели. Уже потом на заготовку приклеивается облицовочная кромка. Практически каждый процесс автоматизирован.

Главу республики знакомят с производственными мощностями мебельной фабрики «Велес». Компания ориентирована на выпуск корпусной мебели для офиса и дома. В 2023 году здесь реализовали инвестпроект по строительству складских помещений общей стоимостью 100 млн рублей. Часть средств выделили в виде займа через фонд развития промышленности. Велес является участником Мебельного кластера Приволжского федерального округа.

Ещё один участник кластера из Туймазов компания Апогей. Но здесь изготавливают уже мягкую мебель. Предприятие не маленькое. Только в швейном цехе работает около 100 женщин.

Ежемесячно здесь выпускают более 3 тыс. комплектов мягкой мебели. Предприятие постоянно модернизирует производство. Сейчас компания реализует проект по разработке и освоению производства декоративных пластиковых мебельных опор. Воспользовались целевым займом и другими мерами господдержки.

Каждый руководитель благодарит нас, потому что каждый получил тот или иной вид поддержки. Некоторые предприятия переходят к нам из других регионов, потому что у нас очень обширная система поддержки. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Осмотрел глава республики и производственные площадки Туймазинского завода автобетоновозов. Предприятие сегодня входит в группу компаний «КАМАЗ» и является одним из ведущих производителей бетонотранспортной техники в стране.

В 2024 году здесь планируется реализация проекта по роботизации производственных процессов. Это позволит повысить производительность и качество изготовления рам для прицепной техники.

Мы очень рады, что у нас крепкий партнёр – «КАМАЗ». Мы видим, что у «КАМАЗа» очень высокие компетенции управления промышленными парками. Это большой парк, расположенный на территории Российской Федерации, мы очень надеемся, что организация работы нашего парка будет такой же высокой и организованной. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Эти слова глава республики сказал уже во время торжественной церемонии открытия Туймазинского промышленного технопарка «Мастер». Новый объект располагается на территории завода автобетоновозов.

7 тыс. квадратных метров площадей технопарка арендованы якорным резидентом – Туймазинским заводом полуприцепной техники. Здесь уже запустили совместную сборку полуприцепов с одним из зарубежных партнёров.

А это производственная площадка компании «РиаПласт» в селе Тюменяк Туймазинского района. Здесь налажен полный цикл производства больших промышленных мешков. Из мелких полипропиленовых гранул путём экструзии получают нить, из которой на ткацких станках изготавливают рукавную ткань, а потом шьют биг-бэги. Компания сейчас реализует крупный инвестпроект. В Туймазах строится новый цех швейного производства.