В Башкирии ПАО «КАМАЗ» готов создавать новые предприятия

ПАО «КАМАЗ» готов создавать новые предприятия в Башкортостане. Этот вопрос глава республики Радий Хабиров и генеральный директор автогиганта Сергей Коготин обсудили во время расширенной встречи в Туймазах.

Генеральный директор «КАМАЗа» отметил, что концерн планирует расширить мощности и модернизировать «БелЗАНа», а также открыть на базе завода в Белебее индустриальный парк. Также участники встречи обсудили сроки строительства транспортной развязки, соединяющей две части Туймазов, планы по возведению в городе арендного жилья для сотрудников концерна, а также закуп электробусов для Уфы.