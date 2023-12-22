Глава Башкирии встретился с семьями участников СВО из Туймазинского района

Меня один из бойцов, который награжден уже пятью медалями, по возможности попросил заехать в ваше село и проведать его семью. Сегодня выдалась такая возможность, и я с удовольствием заехал с вами пообщаться, поздравить вас с наступающим Новым годом.

Хабиров Радий Фаритович, Глава Республики Башкортостан