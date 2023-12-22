Глава Башкирии встретился с семьями участников СВО из Туймазинского района

В селе Тюменяк глава республики заехал и в местную среднюю школу. Радий Хабиров осмотрел спортзал и учебные классы образовательного учреждения. Здесь же состоялась встреча руководителя республики с семьями мобилизованных участников специальной военной операции.

Руководитель региона поинтересовался бытовыми условиями проживания семей, нет ли проблем со здоровьем у родителей военнослужащих. Радий Хабиров также рассказал, что во время своей поездки на территорию проведения СВО в июле этого года, он встречался, в том числе и с бойцами добровольческого батальона имени Шаймуратова.

Меня один из бойцов, который награжден уже пятью медалями, по возможности попросил заехать в ваше село и проведать его семью. Сегодня выдалась такая возможность, и я с удовольствием заехал с вами пообщаться, поздравить вас с наступающим Новым годом.

Хабиров Радий Фаритович, Глава Республики Башкортостан
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