Глава Башкирии встретился с семьями участников СВО из Туймазинского района

В селе Тюменяк глава республики заехал и в местную среднюю школу. Радий Хабиров осмотрел спортзал и учебные классы образовательного учреждения. Здесь же состоялась встреча руководителя республики с семьями мобилизованных участников специальной военной операции.
Руководитель региона поинтересовался бытовыми условиями проживания семей, нет ли проблем со здоровьем у родителей военнослужащих. Радий Хабиров также рассказал, что во время своей поездки на территорию проведения СВО в июле этого года, он встречался, в том числе и с бойцами добровольческого батальона имени Шаймуратова.