В Уфе актёры инклюзивного театра представили спектакль «Дети войны»

Актёры инклюзивного театра представили в Уфе спектакль «Дети войны». Невыдуманная история по воспоминаниям тех, чье детство прошло в годы Великой Отечественной. Показ прошёл на сцене Национального молодёжного театра. Перед участниками постановки стояла непростая задача: показать глубину человеческого характера и силу детской натуры в условиях военного времени.

«Дети войны» – это не просто спектакль. Это такое своеобразное документальное представление, или как его ещё называют – воспоминание. В основе не выдуманные истории, а реальные рассказы тех, кто на себе ощутил – что значит жить в условиях военного времени.

Действие начинается в настоящем. Главные герои этой поставки – две бабушки и дедушка, которые сквозь года, вспоминают своё детство в период Великой Отечественной. У каждого от войны остался какой-либо отпечаток. Кто-то остался без родителей, кто-то на всю жизнь получил детскую травму. И вот после рассказа бабушек и дедушек начинается реконструкция событий, от лица уже непосредственно детей. Юные актёры не скрывают – эмоции зашкаливали.

Особенность постановки в том, что хоть она и исполняется в профессиональном театре, все актеры – любители. Причем многие из инклюзивного театра. Одна из главных героинь практически ничего не видит, что не мешает ей чувствовать сцену.

Чтобы написать сценарий, была проделана огромная работа. В первую очередь – архивная, рассказывает режиссёр постановки.

Зрители высоко оценили постановку. Спектакль выбрали, среди 40 республиканских, который будет представлять Башкортостан в окружном фестивале «Театральное Приволжье».

Испытали во время спектакля огромное количество эмоций – это и память о том, что было, и воспоминание, и горе, и беда, и радость, и всё, что испытывали люди в то время. Спектакль так хорошо поставлен, потому что играют дети, а когда играют дети, они не могут обманывать. Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»