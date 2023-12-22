На «Уфа-Арене» прошёл заключительный матч ХК «Салават Юлаев» в этом году

«Мишкопад» на «Уфа-Арене» и заключительный домашний матч в этом году. Сегодня уфимский клуб принимал «Адмирала» из Владивостока. В первых двух периодах команды обменялись голами. Сначала большинство реализовал бомбардир «Салавата» Александр Шаров, затем отличился Дмитрий Бучельников.