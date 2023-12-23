В Уфе открыл двери для зрителей Театр кукол

23 декабря состоялось открытие обновлённого Башкирского государственного театра кукол в Уфе. Он открыл свои двери для зрителей после масштабной реконструкции. В рамках национального проекта «Культура» на ремонт театра было выделено 1,38 млрд рублей. К модернизации учреждения приступили год назад, а уже сегодня состоялось торжественное открытие.
Перед началом торжественного мероприятия после приветствия Деда Мороза и Снегурочки Глава Башкортостана Радий Хабиров передал ключи от театра сказочному персонажу — символу Уфы кунице. Руководитель региона осмотрел помещения обновленного театра и ознакомился с новыми возможностями учреждения по организации постановок и проведению культурно-массовых мероприятий для детей и молодежи.
Главный холл теперь украшает большая люстра, свисающая с высокого потолка. По словам директора театра кукол Альберта Имамутдинова, она называется «Рука кукловода».
В большом зале кукольного театра на 300 мест установили уникальную трехуровневую сцену. Это расширило возможности театральной труппы по организации будущих постановок. В спектаклях куклы смогут находиться на разной высоте, что сделает представления более масштабными и интересными для зрителей.
В рамках реконструкции на первом этаже появился малый зал на 135 мест и театральное кафе «Золотая рыбка», оформленное в стиле сказок Александра Пушкина. А на втором этаже открыли музей кукол и интерактивную игровую комнату.
На крыше обновленного театра установили модель земного шара, которая будет вращаться и подсвечиваться в тёмное время суток. Динамическую подсветку получил и фасад здания, в нишах которого разместили кукол большого размера. Цветные витражи и дизайнерские решения сделали из театра визитную карточку столицы Башкортостана.
Общая площадь помещений театра после реконструкции выросла более чем в два раза — с 2,5 до 6,4 тысячи кв. метров. По словам директора театра, для организации большего числа мероприятий коллектив учреждения планируют увеличить с 90 до 160 человек.
Глава республики также осмотрел галерею волшебников, художественную и швейную мастерские, реквизиторский цех, репетиционный и конференц-залы. Министр культуры РБ Амина Шафикова отметила, что для детей республики подготовлен новогодний репертуар– спектакли «Щелкунчик», «Сказ о кунице» и «Что такое Новый год».
Башкирский театр кукол от имени Государственного академического Центрального театра кукол имени Сергея Образцова поздравил известный на весь мир кукольный персонаж — конферансье Эдуард Апломбов.
Рядом с театром провели благоустройство прилегающей территории. В сквере поблизости установили уменьшенные копии 12 крупнейших архитектурных объектов России высотой до 1,8 м и 4 памятников природы Башкортостана. В их числе — Собор Василия Блаженного и Исаакиевский собор, памятник «Родина-Мать зовет», замок «Ласточкино гнездо», музейный комплекс «Шульган-Таш» и другие объекты. Здесь также смонтировали детскую площадку, системы освещения и видеонаблюдения, организуют зоны отдыха.
Во дворе появился и амфитеатр. В теплое время года маленькие зрители смогут смотреть представления под открытым небом, сидя на ступеньках. На благоустройство территории было выделено 118 млн рублей.
Первой постановкой в обновленном здании Башкирского государственного театра кукол стал спектакль «Щелкунчик».
Фото: ИА Башинформ.