В Уфе открыл двери для зрителей Театр кукол

Дорогие друзья, дорогие наши дети, прежде всего, уважаемые родители, уважаемые наши актеры, дорогие гости! Мы сегодня в предновогодние дни делаем очень теплый, хороший подарок нашим ребятам, делаем хороший подарок Уфе в преддверии юбилейного года. Такой волшебный мир сказок сегодня открываем. Я сегодня хотел поблагодарить строителей, которые делали для вас, чтобы вам здесь было хорошо, светло, тепло. Здесь и два зала есть, и кафе, и погулять где детям есть. Я считаю, что наши дети достойны этого, чтобы больше вот таких театров у нас в республике было. Желаю всем, конечно, в эти новогодние дни счастья, здоровья, хорошо встретить Новый год, с добрыми и теплыми мыслями в него войти, и чтобы наш будущий год был счастливым, теплым и хорошим, и чтобы не болел никто. Всех поздравляю!

Радий Хабиров, Глава Башкирии