Стал известен новый мэр города Кумертау

53-летний чиновник родился в Казахстане, а в 1994 году с семьёй перебрался в Кумертау. Трудовой путь он начал врачом-наркологом в городской больнице. В 2003 году добился открытия в Кумертау наркологического диспансера. С 2013 года возглавлял горбольницу. В 2016 году также был избран председателем Совета города.