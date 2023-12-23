В Башкирии мужчина заподозрил экс-супругу в измене и убил

В Баймакском районе 44-летнего местного жителя обвинили в убийстве бывшей супруги. Подробности случившегося рассказали в Следственном комитете региона.

18 декабря мужчина, его бывшая 44-летняя супруга и её подруга проводили вечер за распитием спиртных напитков. Горожанин вернулся домой и начал обвинять бывшую возлюбленную в измене. В порыве злости мужчина избил несчастную.

Женщина получила многочисленные травмы. Мужчина вызвал врачей, но медикам оставалось лишь констатировать смерть несчастной.

Свою вину мужчина признал. Он был взят под стражу.