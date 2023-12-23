В Уфе прошло торжественное открытие Театра кукол

Завершилась реконструкция, и прошёл первый спектакль. В обновлённом здании волшебный даже дизайн. Входя в холл, гостипопадают в сказку «Алиса в стране чудес». Красочнее стали и представления. Для постановок теперь используют видеомаппинг – трёхмерную проекцию.

Ключ от театра с ёлки как подарок к Новому году. В обновлённом здании приняли первых гостей. Куклы снова обрели дом. Первое представление – с использованием современного оборудования. Теперь сказки будут показывать, задействуя видеомаппинг.

Собственное здание у театра кукол в Уфе появилось в 1976 году. Тогда ещё мальчишкой в него переехал в составе коллектива Ветеран театра и действующий актёр Айрат Ахметшин. До этого были подвалы, помещения, базы репетиций. Спустя почти полвека пришлось скитаться вновь. И вот опять долгожданный переезд – как в первый раз. Кто ждал открытия обновлённого театра больше – можно только спорить: актёры, дети или их родители.

Глава региона ставил задачу – успеть открыть театр кукол до Нового года, чтобы подарить детям сказку. Это один из первых объектов к 450-летию Уфы. К самому празднику планируют ещё и завершить благоустройство прилегающей территории.