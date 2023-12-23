В Уфе прошло торжественное открытие Театра кукол

Завершилась реконструкция, и прошёл первый спектакль. В обновлённом здании волшебный даже дизайн. Входя в холл, гостипопадают в сказку «Алиса в стране чудес». Красочнее стали и представления. Для постановок теперь используют видеомаппинг – трёхмерную проекцию.

Ключ от театра с ёлки как подарок к Новому году. В обновлённом здании приняли первых гостей. Куклы снова обрели дом. Первое представление – с использованием современного оборудования. Теперь сказки будут показывать, задействуя видеомаппинг.

Собственное здание у театра кукол в Уфе появилось в 1976 году. Тогда ещё мальчишкой в него переехал в составе коллектива Ветеран театра и действующий актёр Айрат Ахметшин. До этого были подвалы, помещения, базы репетиций. Спустя почти полвека пришлось скитаться вновь. И вот опять долгожданный переезд – как в первый раз. Кто ждал открытия обновлённого театра больше – можно только спорить: актёры, дети или их родители.

Глава региона ставил задачу – успеть открыть театр кукол до Нового года, чтобы подарить детям сказку. Это один из первых объектов к 450-летию Уфы. К самому празднику планируют ещё и завершить благоустройство прилегающей территории.

Из знаковых объектов – это действительно один из первых объектов и таких очень долгожданных. У нас очень много детей, что нас всегда радует. Нашим детям мы делаем замечательный подарок. Мы хотели, чтобы театр открылся перед Новым годом, чтобы мы уже могли детишек порадовать.  

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
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