В Уфе прошло II Заседание совета по культуре при Главе Башкирии

Поздравить с открытием коллег приехали и представители главного в стране Театра кукол Образцова. Они также приняли участие во II Заседании совета по культуре при Главе Башкортостана. На встрече собрались представители сцены и кино, в том числе заслуженные деятели искусств.
Обсудили итоги года. Радий Хабиров рассказал о планах на ближайшее будущее: культуре особое внимание в год празднования 450-летия города. Например, уфимцам покажут экспозиции Эрмитажа и Третьяковской галереи. Также сейчас профильный комитет работает над правками в законе об этнокультурном достоянии.