Глава Башкирии принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний»

Так же сегодня в новом театре кукол Глава Башкортостана принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». По сложившейся доброй традиции Радий Хабиров снял с ёлки новогодние открытки в виде шаров, где дети оставили свои новогодние пожелания.

Олеся, Стерлитамак, 7 лет. Мечтает о подарке-сюрпризе. Сделаем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Такой же сюрприз загадала и семилетняя Розалинда из Уфы. Благотворительный проект «Ёлка желаний» был запущен по инициативе Президента России Владимира Путина в 2018 году. Цель – воплотить в жизнь новогодние мечты детей из малообеспеченных семей и сирот, а также детей с ограниченными возможностями здоровья.

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