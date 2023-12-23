Глава Башкирии принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний»

Так же сегодня в новом театре кукол Глава Башкортостана принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». По сложившейся доброй традиции Радий Хабиров снял с ёлки новогодние открытки в виде шаров, где дети оставили свои новогодние пожелания.

Такой же сюрприз загадала и семилетняя Розалинда из Уфы. Благотворительный проект «Ёлка желаний» был запущен по инициативе Президента России Владимира Путина в 2018 году. Цель – воплотить в жизнь новогодние мечты детей из малообеспеченных семей и сирот, а также детей с ограниченными возможностями здоровья.