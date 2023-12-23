В Башкирии для сферы культуры было закуплено 90 автомобилей и автобусов

Доехать до зрителей стало проще. В текущем году для сферы культуры Башкортостана было закуплено 90 автомобилей и автобусов почти на полмиллиарда рублей.

Сегодня ключи ещё от 26 легковушек, двух школьных и туристического автобусов Радий Хабиров вручил директорам региональных театров, ансамбля имени Файзи Гаскарова, ГКЗ «Башкортостан», Башгосфилармонии и образовательных учреждений культуры. Такая поддержка будет оказываться и в следующем году. В январе для перевозки артистов и декораций планируется поставить 14 единиц грузового транспорта и три автобуса среднего класса.

Думаю, мы никогда так не закупали. В этом году закупили почти на полмиллиарда рублей автомобилей. Они вам нужны, вы должны вклад в народ нести. Несите с радостью на хороших машинах, в добрый путь.   

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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