Из Башкирии отправили новогодний гумконвой в зону СВО

Предновогодняя гумпомощь для бойцов. В зону СВО прибыла очередная колонна из Башкортостана, которая привезла военнослужащим печки-буржуйки, стройматериалы, внедорожники, и посылки из дома. Но и сами солдаты приготовили землякам подарок.

Общее количество гуманитарных конвоев, которые по поручению Главы Башкортостана направляются к нашим ребятам, уже давно перевалило за сотню. Внутри фур то, о чём просили сами бойцы. Чтобы зимой в блиндажах было тепло, неравнодушные жители республики сварили и отправили на Донбасс печки-буржуйки. А чтобы эти самые блиндажи были прочными и надёжными, привезли десятки кубометров леса-кругляка и распиленных досок. Пригодится и эта колючая проволока. Не только чтобы создавать препятствия от бойцов противника, но и чтобы обезопасить укрытия от атак дронов-камикадзе. Ну а эти деревья в строительстве использовать не будут. Новогодние ёлки из Башкортостана должны подарить нашим землякам праздничное настроение и домашний уют.

Американский бронированный внедорожник «Хаммер» подбили наши военнослужащие на одном из направлений СВО. Восстановить машину для прямого использования не получится. А вот как музейный экспонат броневик ещё послужит. При погрузке возникла лишь одна проблема – из-за своих габаритов «Хаммер» не влез в фуру. Однако бойцы батальона им. Салавата Юлаева и Росгвардии России решили этот вопрос быстро. Военнослужащий с позывным «Чуваш» из Фёдоровского района при помощи простого инструмента разобрал двери и системы стабилизации американского военного внедорожника.

Артур Юмагужин , советник главы Республики Башкортостан по взаимодействию с войсками национальной гвардии России

Вы все видите хваленную шайтановскую натовскую технику, которую подбили наши храбрые, мужественные воины из Башкортостана. Эту технику отправим сегодня в Республику Башкортостан, чтобы все видели, смотрели эту шайтановскую технику. Артур Юмагужин , советник главы Республики Башкортостан по взаимодействию с войсками Национальной гвардии России