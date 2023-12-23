В Уфе прошел слёт активистов Башкирского отделения движения «Волонтеры Победы»

Его участникам стали более 50 активистов движения. Это и школьники, и пенсионеры. Слёт проходил на территории молодёжного пространства «Йәшлек House». В программе – обучение активистов, разработка дорожной карты на 2024 год, а также проведение игр-лото «Путешествуем по России» от «серебряных» волонтеров. Помимо этого здесь же был дан старт акции «С Новым годом, ветеран!».