В Уфе в Центре глазной и пластической хирургии БГМУ открыли музей Мусы Гареева

Во Всероссийском центре глазной и пластической хирургии открыли музейный уголок, посвящённый дважды герою советского союза Мусе Гарееву. В этом году юбилейная дата – 35 лет с момента ухода из жизни легендарного летчика. На торжественной церемонии был его сын.

Редкий случай, когда в лечебном центре открывают музей, да и ещё и не в честь медика, а военного летчика. К врачебной сфере дважды герой Советского союза Муса Гареев напрямую отношение не имел. Чего не скажешь о его сыне. Евгений Гареев – старший научный сотрудник Всероссийского центра глазной и пластической хирургии. Мужчина и сам собирался идти по стопам отца, если бы ни воля случая.

Настоящий ас своего дела – Муса Гареев – сражался в штурмовой авиации на самолете «ИЛ-2». Бомбил вражеские аэродромы, оборонительные укрепления, танки, уничтожал живую силу врага. За годы войны совершил более 250 боевых вылетов, при этом не потерял ни одного ведомого экипажа.

В музейном уголке – личные вещи Мусы Гареева, а также летная книжка и документы с подписью самого дважды героя Советского союза.