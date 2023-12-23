В Башкирии жители ежедневно переводят на счета мошенников 6 млн рублей

Ежедневно жители Башкортостана переводят на счета мошенников 6 млн рублей. Такой статистикой поделился заместитель министра внутренних дел республики во время пресс-конференции. По его словам, несмотря на все старания, количество киберпреступлений не снижается.

Вопреки всеобщему мнению, влиянию мошенников подвержены не только пенсионеры. Они составляют лишь 28% от доли всех пострадавших. Более 60% – это трудоспособные граждане, имеющие постоянный источник дохода.

Мы сейчас, на сегодняшний день, наблюдаем снижение грабежей, разбойных нападений, краж всех форм собственности. Но по преступлениям, совершённым в сфере высоких, информационных технологий, мы имеем рост, к сожалению, в 53,5%.

На встрече с журналистами Евгений Полтавец обсудил варианты решения злободневной проблемы. По его словам, в профилактике подобных случаев задействован весь аппарат министерства. Помочь может активное участие самих банков. С сотрудниками некоторых из них работают психологи. Они учат специалистов выявлять клиентов, которые находятся под влиянием мошенника. Ну а главная рекомендация для самих граждан – не брать трубки от незнакомых номеров или сразу же прекращать общение.